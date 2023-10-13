Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pupuk Indonesia Bangun Pabrik Baru, Wamen BUMN: Jangan Ada Pembengkakan Biaya Proyek!

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |19:43 WIB
Pupuk Indonesia Bangun Pabrik Baru, Wamen BUMN: Jangan Ada Pembengkakan Biaya Proyek!
Wamen BUMN Tiko Bicara soal Pabrik Pupuk Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa pihaknya khawatir terjadinya cost overrun atau pembengkakan biaya proyek Pabrik Pusri IIIB milik PT Pupuk Indonesia (Persero).

Tiko mengingatkan agar manajemen Pupuk Indonesia melaksanakan konstruksi proyek berdasarkan isi kontrak kerja, dalam hal ini waktu pembangunannya.

Sehingga tidak terjadi keterlambatan (construction delay) atau penundaan penyelesaian pekerjaan.

"Nanti jangan ada cost overrun, jangan ada delay, karena tanda tangan di depan saya, jadi tidak terjadi cost overrun dan delay," ujar Tiko saat penandatanganan Perjanjian Kredit Pendanaan dan Engineering Procurement Construction (EPC) Proyek Pusri IIIB di The Langham Hotel, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Pupuk Indonesia melalui anak usahanya, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), mulai melaksanakan pembangunan proyek Pabrik Pusri IIIB. Peletakan batu pertama atau groundbreaking pabrik baru itu dilaksanakan pada November tahun ini di Palembang, Sumatera Selatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178431/mentan-L0Tx_large.jpg
Prabowo Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20% Mulai Berlaku Hari Ini, Pertama dalam Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/470/2982862/cara-membuat-pupuk-kompos-dari-sisa-makanan-di-rumah-Ikb47mBfxp.jpg
Cara Membuat Pupuk Kompos dari Sisa Makanan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/320/2969512/jokowi-minta-2-juta-ton-pupuk-disalurkan-ke-daerah-ZUJXfFQscq.jpg
Jokowi Minta 2 Juta Ton Pupuk Disalurkan ke Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/470/2959733/bertani-di-rumah-pakai-pupuk-organik-simak-7-manfaatnya-dVpiUjFrMF.jpg
Bertani di Rumah Pakai Pupuk Organik, Simak 7 Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/320/2960281/pupuk-langka-distribusi-dan-regulasi-subsidi-jadi-kunci-ketersediaan-GmOBynvrN0.jpg
Pupuk Langka, Distribusi dan Regulasi Subsidi Jadi Kunci Ketersediaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/320/2940108/5-fakta-subsidi-pupuk-jadi-sorotan-iYbHDNFkNA.jpg
5 Fakta Subsidi Pupuk Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement