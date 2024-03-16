Advertisement
PROPERTY

Cara Membuat Pupuk Kompos dari Sisa Makanan di Rumah

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |22:01 WIB
Cara Membuat Pupuk Kompos dari Sisa Makanan di Rumah
Cara membuat pupuk kompos (Foto: Okezone)
JAKARTA - Setiap rumah tangga pasti menghasilkan limbah organik maupun anorganik dari sisa olahan makanan yang dibuang. Namun, limbah tersebut ternyata bisa menjadi sumber daya yang berharga jika diolah dengan benar.

Salah satu cara yang efektif adalah dengan mengubahnya menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos menjadi salah satu solusi yang ramah lingkungan untuk mengurangi jumlah sampah organik dan juga memberikan nutrisi tambahan bagi tanaman.

Meskipun sederhana, proses pembuatan pupuk kompos memiliki tahapan-tahapan khusus yang perlu diperhatikan. Melansir pada laman instagram Kementerian Pertanian, Sabtu (16/3/2024), berikut cara pembuatan pupuk kompos yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah.

• Mengumpulkan Sampah

Langkah pertama adalah mengumpulkan sampah terlebih dahulu. Jangan lupa untuk memisahkan antara sampah organik dan anorganik, karena sampah yang bisa digunakan hanya sampah organik saja. Contohnya, sisa sayuran yang tidak dimasak dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku.

• Proses Pencacahan

Setelah sampah terkumpul, cacahlah sampah tersebut sampai menjadi serpihan kecil dengan ukuran sekitar 1 sampai 2 cm. Proses pencacahan ini akan membantu dalam mempercepat proses pembusukan.

• Proses Pendiaman

Sampah organik yang telah dicacah perlu didiamkan. Proses ini memungkinkan terjadinya pembusukan yang menghasilkan pupuk kompos. Untuk mempercepat proses pembusukan, dapat menggunakan larutan EM4 sebagai starter.

