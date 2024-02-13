Jokowi Minta 2 Juta Ton Pupuk Disalurkan ke Daerah

JAKARTA – Presiden Jokowi minta 2 juta ton pupuk ke petani yang berada di sentra produksi pertanian. Permintaan itu sekaligus mengantisipasi terjadinya penurunan produksi beras dan pangan lain.

Instruksi Kepala Negara disampaikan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, usai melakukan pertemuan dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).

Rahmad mengatakan, pupuk menjadi faktor fundamental untuk mendorong naiknya produksi beras di tingkat petani. Karena itu, dari 2 juta ton pasokan pupuk, perseroan telah menyalurkan 1 juta ton pupuk di beberapa kabupaten/kota, kawasan sentra produksi pertanian di Tanah Air.

Nantinya, dari kabupaten/kota akan mendistribusikan pupuk ke petani yang berada di wilayah setempat.

“Jadi untuk pupuk sesuai arahan dari Presiden, untuk mengatasi kesulitan beras ini adalah meningkatkan produksi dan salah satu faktor utama adalah pupuk,” ujar Rahmad.

“Oleh karenanya kita sudah siapkan stok pupuk sebesar 2 juta ton, dari 2 juta ton itu 1,1 juta ton sudah berada di kabupaten-kabupaten, jadi siap untuk disalurkan,” paparnya.