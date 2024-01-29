997 Barang Tertinggal di LRT Jabodebek, Jangan Panik Begini Cara Lapornya

JAKARTA - LRT Jabodebek menegaskan barang milik penumpang yang tertinggal baik di rangkaian kereta maupun di stasiun akan diamankan oleh petugas dan dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

"Petugas LRT Jabodebek secara berkala melakukan pemeriksaan pada area-area rangkaian LRT Jabodebek maupun di stasiun untuk memastikan tidak ada barang pengguna yang tertinggal," kata Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Selain itu, petugas di rangkaian LRT Jabodebek maupun di stasiun juga mengingatkan kepada pengguna untuk menjaga barang bawaannya agar tidak tertinggal maupun berpindah tangan kepada orang lain.

Pada rangkaian dan stasiun LRT Jabodebek juga telah dilengkapi oleh CCTV sehingga dapat merekam dan melakukan pemantauan komprehensif dan respon cepat terhadap setiap kejadian.

Mahendro menjelaskan, sejak mulai beroperasi, LRT Jabodebek telah mengidentifikasi dan mendokumentasikan sebanyak 997 kejadian pengguna yang secara tidak sengaja meninggalkan barang-barang pribadinya baik di atas rangkaian LRT Jabodebek maupun di stasiun.