HOME FINANCE PROPERTY

Berapa Harga Tanah per Meter di BSD?

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:08 WIB
Berapa Harga Tanah per Meter di BSD?
Berapa Harga Tanah per Meter di BSD? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Berapa harga tanah per meter di BSD? Bumi Serpong Damai (BSD) merupakan sebuah kota mandiri terencana di kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Kawasan ini diresmikan pada 16 Januari 1989 dan kini dikenal sebagai BSD City.

BSD City menjadi sebuah kawasan elit di sekitar Jabodetabek yang memiliki banyak fasilitas. Antara lain, fasilitas kawasan industri, perkantoran, perdagangan, pendidikan, dan wisata. Kawasan ini juga memiliki banyak tempat wisata, seperti taman, rekreasi air, tempat edukasi, dan mini zoo.

BSD yang menjadi kawasan elit membuat harga tanah memiliki nilai yang tinggi. Selain itu, harga tanah di BSD City menjadi mahal karena pertumbuhan populasi yang pesat, permintaan akan tanah yang terus meningkat, dan keterbatasan lahan yang tersedia.

Lalu berapa harga tanah per meter di BSD? Berdasarkan penelusuran Okezone, Senin (29/01/2024) harga tanah di BSD cukup beragam dengan rata-rata Rp11 juta per meter persegi.

Meskipun demikian, ada juga tanah yang dijual dengan harga Rp5 juta per meter persegi di daerah Pop Hotel BSD. Sedangkan sebuah tanah di di kawasan Tatebuya seharga Rp17,5 juta per meter persegi. Ada pula tanah kavling komersial Boulevard, De Park BSD dengan harga Rp20 juta per meter persegi.

1 2
