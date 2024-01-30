Wall Street Ditutup Melonjak Jelang Pertemuan The Fed

JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Senin (29/1/2024) waktu setempat, karena para pelaku pasar menantikan laporan pendapatan megacap, data ekonomi, dan pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve minggu ini.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 224,02 poin, atau 0,59%, menjadi 38,333.45. S&P 500 (.SPX) naik 36,96 poin, atau 0,76%, pada 4,927.93 dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 172,68 poin, atau 1,12%, menjadi 15,628.04.

BACA JUGA: Wall Street Melesat Terkejut Pertumbuhan Ekonomi AS

Ketiga indeks saham utama AS menguat, dengan Nasdaq (.IXIC) yang sarat teknologi yang menikmati persentase kenaikan terbesar.

S&P 500 (.SPX) yang mencatatkan rekor penutupan tertinggi lainnya.

Dengan indeks penentu arah naik 3,3% sejauh ini di bulan pertama tahun 2024, BlackRock menaikkan pandangan saham AS secara keseluruhan menjadi “overweight” dari “netral.”

"Hari ini adalah masa tenang sebelum badai terjadi," kata Ryan Detrick, kepala strategi pasar di Carson Group di Omaha. "Ini adalah minggu yang penuh dengan berita utama, dengan pendapatan, The Fed, laporan ketenagakerjaan, dan ketidakpastian geopolitik yang sedang berlangsung," katanya.