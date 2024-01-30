Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Puji Program Mekaar, Erick Thohir: Bukti Keberpihakan Pemerintah ke UMKM

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |08:31 WIB
Jokowi Puji Program Mekaar, Erick Thohir: Bukti Keberpihakan Pemerintah ke UMKM
Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal program Mekaar (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa keberhasilan program PNM Mekaar tak lepas dari dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Alhamdulillah, Bapak Presiden hari ini menyampaikan perasaan gembiranya saat bertemu dengan ibu-ibu Mekaar di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah," ujar Erick di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Erick mengatakan pembentukan holding BUMN ultra mikro (uMi) yang terdiri atas BRI, Pegadaian, dan PNM, pada September 2021 merupakan komitmen dalam mendukung pengembangan UMKM. Bersama BUMN, Erick meyakini UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia saat ini dan masa depan.

"Kebijakan Bapak Presiden, sejak awal saya jadi Menteri BUMN, dan saya meyakini UMKM itu harus menjadi landasan ekonomi nasional, sehingga tidak yang besar saja terus berkembang, tetapi yang kecil harus terus bertumbuh dan untuk menjadikan pengusaha UMKM yang makin tinggi kelasnya, serta InsyaAllah menjadi besar juga," ucapnya.

Halaman:
1 2
