Produksi Pertanian RI Lebih Modern dengan Teknologi Mekanisasi

JAKARTA - Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Riyanto menilai penerapan mekanisasi pertanian menjadi salah satu faktor penting meningkatkan produksi.

Oleh karena itu, apa yang digencarkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sejak menjabat Menteri pada 2014 mempu mempercepat produksi nasional dan dapat mendorong sektor pertanian bergerak lebih cepat, menuju Indonesia lumbung pangan dunia.

"Selama ini Mentan bahkan berhasil membawa pertanian Indonesia berbicara lebih banyak di forum-forum diskusi global. Pak Amran telah berusaha mendorong pertanian kita dari tradisional menuju pertanian modern," ujar Riyanto, Selasa (30/1/2024)

Dia menilai, sosok Amran merupakan pimpinan yang sangat paham dan juga berani dalam mengambil keputusan perubahan terhadap wajah pertanian nasional. Dia juga terus berusaha menarik generasi muda untuk terjun langsung ke sektor pertanian.

BACA JUGA: Kementan Klaim Food Estate Gunung Mas Sudah Panen Jagung hingga Padi

Hal ini tak lepas dari dukungan Mentan terhadap penyediaan benih unggul dan pupuk yang merata di seluruh Indonesia. Riyanto berharap semua capaian produksi pangan dapat diteruskan hingga bangsa ini mampu menjadi lumbungnya pangan dunia.

"Dan kita perlu memberi dukungan penuh terhadap jalanya pertanian Indonesia. Apalagi fokus pertanian ke depan adalah komoditas padi dan jagung," katanya.