Bank Bangkrut 2023, LPS Bayar Klaim Jaminan Nasabah Rp329,2 Miliar

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayarkan klaim penjaminan kepada nasabah bank gagal atau bangkrut sebesar Rp329,2 miliar di 2023.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, nilai simpanan yang telah dijamin mencapai 92,6% dari total simpanan bank gagal tersebut sebesar Rp355,4 miliar pada tahun 2023.

"Kita berusaha mencegah di masyarakat jangan sampai LPS kok uangnya ga keluar-keluar, jangan-jangan LPS gak punya duit, padahal kan kita kaya, Rp210 triliun sekarang, jadi kalau BPR jatuh kita bayar," ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers Tingkat Bunga Penjaminan LPS di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Purbaya menambahkan, untuk awal tahun 2024 ini LPS sudah mencatat ada beberapa bank yang sedang dalam proses pembayaran.

Kemudian Purbaya juga mengimbau LPS berupaya dengan segera membayarkan klaim simpanan nasabah di bank gagal agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sebagaimana diketahui, sederet bank telah bangkrut di Indonesia dalam setahun terakhir. Terbaru, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) bangkrut. BPRS Mojo Artho sendiri telah dicabut izin usahanya oleh OJK akibat pengelolaan bank yang tidak sehat.

Pencabutan izin usaha BPRS Mojo Artho dilakukan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-13/D.03/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) terhitung sejak 26 Januari 2024.

LPS pun telah turun tangan melakukan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi BPRS Mojo Artho milik pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur itu.