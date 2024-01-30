Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Segini Harga Tanah per Meter di Menteng Jakarta Pusat

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |18:40 WIB
Segini Harga Tanah per Meter di Menteng Jakarta Pusat
Ilustrasi harga tanah per meter ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Harga tanah per meter di Menteng Jakarta Pusat bisa menjadi salah satu rekomendasi Anda. Dalam hal ini, Menteng menjadi salah satu wilayah Jakarta dengan harga yang paling tinggi dikarenakan dekat dengan pusat bisnis serta pemerintah.

Adapun, harga tanah di Jakarta diyakini sulit turun meski Ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Padahal, harga tanah di Jakarta yang sudah terbentuk saat ini sudah tergolong tinggi bagi kebanyakan masyarakat.

Selain itu semakin berkurangnya tanah yang tersedia di Jakarta juga menjadikan harga hunian di kota ini salah satu yang tertinggi di Asia.

Lantas berapa harga tanah per meter di Menteng Jakarta Pusat? Dalam situs online, beberapa menawarkan Rp100 juta hingga Rp250 juta per meter. Selain itu, harga tertinggi berada di kawasan Jalan Tasikmalaya dengan kisaran harga rata-rata Rp125,4 juta.

Harga termurah di kawasan ini ada di kawasan Jalan Minangkabau yakni Rp51,7 juta per meter persegi.

Halaman:
1 2
