HOME FINANCE PROPERTY

Proyek Istana Presiden di IKN Hampir Selesai, Bisa Upacara 17 Agustus 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |13:29 WIB
Proyek Istana Presiden di IKN Hampir Selesai, Bisa Upacara 17 Agustus 2024
Proyek IKN di Kalimantan Timur. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat progres pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah mencapai 71,47%. Progres tersebut hanya mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A.

Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan, IKN sudah siap untuk menyelenggarakan upacara Kemerdekaan di Ibu Kota Baru pada 17 Agustus tahun ini. Pasalnya, Beberapa infrastruktur, kantor, hingga hunian PNS sudah siap untuk dihuni bersamaan.

"Kita lihat misalnya untuk Istana Presiden, ini kalau mau seeing is believing, datang ke sana lihat sendiri progresnya," ujar Bambang dalam konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Selasa (30/1/2024).

Adapun beberapa infrastruktur yang progresnya hampir selesai seperti pembangunan sumbu kebangsaaan fase 1, Istana Presiden dan lapangan upacara progresnya 54,07%, bahkan Bendungan Sepaku Semoi saat ini progresnya sudah mencapai 100%.

"Sumbu Kebangsaan, di mana nanti kita akan upacar insyaallah 17 Agustus itu sudah mendekati 100%," kata Bambang.

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang tengah dibangun pada batch 1 ini meliputi, kantor dan istana presiden, 4 kantor Kementerian Koordinator, Rumah Tapak Jabatan Menteri, Rumah Dinas ASN, Bendungan Sepaku Semoi, Bandara VVIP, Jalan Tol IKN, dan beberapa fasilitas umum dan sosial lainnya.

