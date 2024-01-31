Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng Jerman, Bappenas Rekomendasikan Reformasi Pengelolaan Sampah

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |14:45 WIB
Gandeng Jerman, Bappenas Rekomendasikan Reformasi Pengelolaan Sampah
Bappenas rekomendasikan reformasi pengelolaan sampah (Foto: Bappenas)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman. Kerjasama dilakukan melalui GIZ dalam Dialog Reformasi Pengelolaan Sampah untuk menyampaikan langkah prioritas perbaikan pengelolaan sampah yang perlu dijalankan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan komitmen Indonesia dalam pengelolaan sampah.

“Pengelolaan sampah ini sudah menjadi dua agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 saat ini, yaitu dalam Prioritas Nasional 5 dan 6. Ke depannya, Reformasi Pengelolaan Sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir ini juga akan menjadi salah satu dari 20 upaya transformasi super prioritas atau game changer di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045,” kata Vivi, Rabu (31/1/2024).

Terdapat enam faktor pengungkit reformasi pengelolaan sampah, yaitu perencanaan berkualitas, data persampahan aktual dan akurat, kapasitas pemangku kepentingan, kelembagaan pengelolaan sampah inklusif, pendanaan kuat, dan binding mechanism. Enam faktor pengungkit dirumuskan berdasarkan analisis dan upaya perbaikan di tingkat nasional dan daerah yang telah dilaksanakan dalam Proyek Pengurangan Emisi di Perkotaan melalui Peningkatan Pengelolaan Sampah (ERiC DKTI).

Proyek kerja sama Indonesia-Jerman yang dimulai sejak 2020 ini didukung komite pengarah K/L, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memperkuat aspek non teknis persampahan, mulai dari perencanaan, pendanaan, kelembagaan, hingga pengelolaan data.

Fokus intervensi proyek kerja sama adalah di 6 kabupaten/kota pilot, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bukittinggi, Kota Jambi, Kota Cirebon, Kota Malang, dan Kota Denpasar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139316/ahy-A2zU_large.jpg
AHY: Sampah di Bantargebang Sudah Menggunung Setinggi 16 Lantai Gedung Perkantoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129989/sampah_plastik-gaEo_large.png
Arahan Erick Thohir Kurangi Emisi Karbon 10,2 Ton Lewat Reverse Vending Machine, Begini Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124382/sampah-P1E8_large.jpg
Ini 3 Jurus Selesaikan Masalah Sampah di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/320/3104146/sampah_plastik-1qoK_large.png
3 Fakta Indonesia Bebas Sampah Plastik pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/455/3085616/sampah-ternyata-punya-nilai-ekonomi-menggiurkan-jangan-asal-dibuang-4FLXTyY9Yw.png
Sampah Ternyata Punya Nilai Ekonomi Menggiurkan, Jangan Asal Dibuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/320/3002699/industri-petrokimia-sepakat-atasi-masalah-sampah-plastik-di-ri-NuUTCwFvcL.jpg
Industri Petrokimia Sepakat Atasi Masalah Sampah Plastik di RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement