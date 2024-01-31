IMF Revisi Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 3,1% di 2024

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1% pada 2024. Ramalan ekonomi global ini lebih tinggi 0,2% dibandingkan proyeksi Oktober lalu, menurut laporan terbaru World Economic Outlook (WEO).

Revisi kenaikan itu mencerminkan peningkatan bagi China, Amerika Serikat (AS), dan pasar-pasar berkembang serta ekonomi berkembang yang besar, sebut IMF.

BACA JUGA: Wall Street Melesat Terkejut Pertumbuhan Ekonomi AS

Kendati demikian, proyeksi pertumbuhan global pada 2024 dan 2025 berada di bawah rata-rata historis tahunan 2000-2019 sebesar 3,8%, mencerminkan kebijakan moneter yang ketat dan penarikan dukungan fiskal, serta rendahnya pertumbuhan produktivitas yang mendasari hal itu, kata IMF.

"Perekonomian global terus menunjukkan ketahanan yang luar biasa, dengan inflasi yang terus menurun dan pertumbuhan yang bertahan, peluang terjadinya soft landing meningkat, tetapi laju ekspansi masih rendah," ujar Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas dalam konferensi pers di Johannesburg, Afrika Selatan, dilansir dari Antara, Rabu (31/1/2024).

Pertumbuhan di China diproyeksikan sebesar 4,6% pada 2024, dengan revisi naik 0,4 poin persentase dari proyeksi WEO pada Oktober. Untuk Amerika Serikat, pertumbuhan diproyeksikan sebesar 2,1% pada 2024, 0,6 poin persentase lebih tinggi dari perkiraan pada Oktober lalu.

Untuk Kawasan Euro, pertumbuhan diproyeksikan sebesar 0,9% pada 2024, 0,3 poin%tase lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. IMF mencatat bahwa inflasi turun lebih cepat dari yang diperkirakan di sebagian besar kawasan, di tengah meredanya isu-isu dari sisi penawaran dan kebijakan moneter yang ketat.