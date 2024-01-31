Direksi Dirombak, Ahok dan Nicke Masih di Pertamina

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat dua bos baru PT Pertamina (Persero). Hal itu ditetapkam melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam keputusannya, pemegang saham tetap mempertahankan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina. Sementara itu, Wiko Migantoro diangkat menjadi Wakil Direktur Utama perseroan.

Tak hanya itu, Erick juga menunjuk Ahmad Siddik Badrudin untuk mengisi posisi Direktur Manajemen Risiko Pertamina.

“Wakil Direktur Utama, Bapak Wiko Migantoro, dan Direktur Manajemen Risiko Bapak Ahmad Siddik Badrudin,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, saat dikonfirmasi MNC Portal, Rabu (31/1/2024).

Pemegang saham, lanjut Fadjar, tidak melakukan perombakan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris BUMN minyak dan gas bumi (migas) tersebut, dengan demikian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih menjabat sebagai Komisaris Utama perusahaan.

“(Ada pencopotan Direksi?) Hanya ini saja (pengangkatan dua Direksi baru). (Pak Ahok gimana?) Masih,” paparnya.

Adapun susunan Direksi Pertamina menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Nicke Widyawati

- Wakil Direktur Utama : Wiko Migantoro

- Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin