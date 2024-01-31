Tanah Paling Mahal Jakarta di Mana? Ini Jawabannya

JAKARTA - Tanah paling mahal di Jakarta di mana? Ini jawabannya yang belum Anda ketahui. Pasalnya Jakarta menjadi pusat ibukota Indonesia serta lahannya yang sudah sedikit membuat harga tanahnya tinggi.

Lantas tanah paling mahal Jakarta di mana? Ini jawabannya yakni sekitaran wilayah pusat. Salah satunya pada Jalan MH Thamrin dapat mencapai Rp100 juta hingga Rp250juta per m2. Hal ini dikarenakan kawasan M.H Thamrin terkenal padat dan menjadi pusat bisnis elit di Jakarta.

Selain MH Thamrin berikut beberapa tanah mahal di Jakarta:

1. Kawasan SCBD - Jakarta Selatan

Kawasan SCBD mengalami perkembangan yang signifikan sehingga mempengaruhi harga tanahnya. Harga tanah di SCBD diperkirakan senilai Rp100 juta sampai Rp200 juta per m2. Tidak heran harga tanah di kawasan SCBD mahal sebab di kelilingi dengan gedung-gedung pencakar langit.

2. Mega Kuningan - Jakarta Selatan

Kawasan Mega Kuningan dikenal dengan bisnis yang lengkap dengan infrastruktur dan jaringan utilitas internasional.

Harga tanah di Kawasan Mega Kuningan mencapai Rp70 juta hingga Rp150 juta per m2. Mahalnya tanah di kawasan Mega Kuningan sebab kawasan tersebut masuk ke dalam Segitiga Emas Jakarta.