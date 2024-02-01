Advertisement
HOME FINANCE

Laba Tumbuh 33 Persen, BSI Berhasil Cetak Kinerja Impresif

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |19:38 WIB
Laba Tumbuh 33 Persen, BSI Berhasil Cetak Kinerja Impresif
BSI berhasil cetak kinerja impresif. (Foto: dok BSI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI berhasil menjaga kinerja keuangan tetap tumbuh secara impresif di tengah tantangan dan ketidakpastian perekonomian global karena meningkatnya tensi geopolitik dunia.

Keberhasilan BSI dalam menjaga kinerja positif itu ditunjukkan dengan pencapaian laba yang tumbuh 33,88 persen (yoy) menjadi Rp5,70 triliun hingga kuartal IV/2023.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa kontributor utama penopang kinerja positif BSI di antaranya adalah pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan dana murah yang tumbuh dua digit, respon strategi yang tepat serta model bisnis yang fleksibel dan terdigitalisasi.

“Alhamdulillah, di tengah situasi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, BSI kembali membuktikan diri berhasil mencetak kinerja yang sangat baik," ujarnya.

Hal ini, imbuhnya, tidak lepas dari langkah BSI dalam melakukan strategic response yang tepat, adaptif, dan terus berinovasi pada bisnis yang memiliki demand tinggi di market. Juga didukung komitmen BSI yang senantiasa melakukan optimalisasi literasi inklusi keuangan syariah di seluruh sektor potensial.

Hery menambahkan, business model yang fleksibel dan terkoneksi dengan digital juga memberikan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan kinerja. Dengan business model yang fleksibel dan terdigitalisasi, BSI mampu mengakses masyarakat di semua segmen, baik masyarakat individu atau ritel, pelaku UMKM, maupun korporat.

