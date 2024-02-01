Pakai MotionBank, Banyak Promo Menariknya

JAKARTA - Digitalisasi yang terus berkembang semakin meningkatkan inovasi layanan digital di berbagai sektor usaha, termasuk industri perbankan.

Bukan hanya menghadirkan fitur dan layanan modern yang dapat diakses kapan saja, namun kini mereka juga menyediakan berbagai promo menarik yang dapat memudahkan nasabah penggunanya.

MotionBank, aplikasi layanan perbankan digital milik MNC Bank menjadi salah satu contoh layanan keuangan digital yang tak henti berinovasi untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan nasabah. Yuk cek lebih lanjut apa saja promo yang ditawarkan:

1. Buka Deposito di MotionBank, Dapatkan Bunga Hingga 5,75% p.a.

Enaknya buka Deposito di MotionBank, bisa dapat bunga hingga 5,75% p.a. hingga 31 Mei 2024. Ketentuan promo berlaku melalui penempatan nominal pokok Deposito minimum Rp200.000 s.d Rp1.000.000.000, lalu dapatkan: