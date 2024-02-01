Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pakai MotionBank, Banyak Promo Menariknya

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |15:27 WIB
Pakai MotionBank, Banyak Promo Menariknya
Promo di MotionBank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Digitalisasi yang terus berkembang semakin meningkatkan inovasi layanan digital di berbagai sektor usaha, termasuk industri perbankan.

Bukan hanya menghadirkan fitur dan layanan modern yang dapat diakses kapan saja, namun kini mereka juga menyediakan berbagai promo menarik yang dapat memudahkan nasabah penggunanya.

MotionBank, aplikasi layanan perbankan digital milik MNC Bank menjadi salah satu contoh layanan keuangan digital yang tak henti berinovasi untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan nasabah. Yuk cek lebih lanjut apa saja promo yang ditawarkan:

1. Buka Deposito di MotionBank, Dapatkan Bunga Hingga 5,75% p.a.

Enaknya buka Deposito di MotionBank, bisa dapat bunga hingga 5,75% p.a. hingga 31 Mei 2024. Ketentuan promo berlaku melalui penempatan nominal pokok Deposito minimum Rp200.000 s.d Rp1.000.000.000, lalu dapatkan:

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
