HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Rawan Koreksi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |08:43 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Rawan Koreksi
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan pergerakannya masih rawan melanjutkan koreksinya ke rentang 6.925-7.021 dengan catatan IHSG belum mampu menembus 7.271.

"Dapat diperhatikan area penguatan IHSG dalam jangka pendek yang diperkirakan akan menguji 7.202-7.218," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (1/2/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.091. 7.045 dan resistance 7.271. 7.323.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BBTN - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.290-1.300

Target Price: 1.330, 1.375

Stoploss: below 1.270

