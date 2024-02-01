JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan pergerakannya masih rawan melanjutkan koreksinya ke rentang 6.925-7.021 dengan catatan IHSG belum mampu menembus 7.271.
"Dapat diperhatikan area penguatan IHSG dalam jangka pendek yang diperkirakan akan menguji 7.202-7.218," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (1/2/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.091. 7.045 dan resistance 7.271. 7.323.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
BBTN - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1.290-1.300
Target Price: 1.330, 1.375
Stoploss: below 1.270