HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Ungkap Sulut Jadi Pintu Gerbang Ekonomi Baru dari Utara Indonesia

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |20:57 WIB
Ganjar Ungkap Sulut Jadi Pintu Gerbang Ekonomi Baru dari Utara Indonesia
Ganjar Yakin Sulut Jadi Gerbang Ekonomi Baru RI. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

MANADO – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai Sulawesi Utara (Sulut) bisa menjadi pintu gerbang pertumbuhan ekonomi baru Indonesia di wilayah utara. Banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, di antaranya kelautan dan pariwisata.

Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan puluhan ribu warga Sulut dalam acara bertajuk Hajatan Rakyat di Lapangan KONI Manado, Kamis (1/2/2024).

Menurut Ganjar, masyarakat Sulut pasti sejahtera jika potensi yang ada digarap secara serius pemerintah.

"Sulut adalah wilayah di utara Indonesia dan sebagai pintu gerbang masuknya ke Indonesia dari wilayah utara. Potensi daerahnya luar biasa, maka Sulut harus menjadi pintu gerbang pertumbuhan ekonomi wilayah utara," ucapnya.

Maka, lanjut dia, seluruh kegiatan ekspor impor ke Indonesia dari wilayah utara, harus masuk ke Sulut. Dengan begitu lanjut Ganjar, maka seluruh potensi yang ada di Sulut bisa berkembang dan muncul.

"Itulah pertumbuhan ekonomi baru yang mesti kita ciptakan. Dan Sulut menjadi kontributor ekonomi besar bagi Indonesia," tegasnya.

Salah satu potensi besar Sulut yang belum dikelola dengan baik adalah sektor kelautan. Selain sumber daya di laut yang melimpah, pariwisata dan kebudayaan di Sulut juga bisa menjadi penyumbang ekonomi besar bagi Indonesia.

"Kalau bicara optimalisasi potensi laut, maka persis dengan apa yang akan kita kerjakan. Negara maritim ini mesti kita kuatkan, sumber daya kelautan, pariwisata dan budaya harus kita naikkan," ucapnya.

