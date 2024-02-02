Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masuk Kerja di 14 Februari Dihitung Lembur

Meliana Tesa , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |06:18 WIB
Masuk Kerja di 14 Februari Dihitung Lembur
Cuti Bersama di 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan untuk para pengusaha agar liburkan para pekerja/buruh saat Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Hari Libur Bagi Pekerja/Butuh pada Hari Pemilu 14 Februari.

Sementara itu, jika pekerja/buruh tidak mendapatkan libur di hari Pemilu tanggal 14 Februari pekerja berhak mendapatkan upah lembur.

"Sudah ada Surat Edaran dari Menteri Ketenagakerjaan (terkait ketentuan kerja saat Pemilu 14 Februari 2024)," ucap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri saat dihubungi MNC Portal.

Selain mengatur mengenai upah lembur sat bekerja di tanggal Pemilu, pekerja juga mendapatkan hak-hak lain seperti dihari kerja resto sesuai peraturan perundang-undangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181148/uu_ketenagakerjaan-MIOw_large.jpg
UU Ketenagakerjaan Baru, Skema PHK dan Pengupahan Bakal Diubah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180471/menaker_soal_lapangan_kerja-BjKx_large.jpg
Menaker Sebut Butuh 1,5 Juta Pekerja untuk Kelola Sampah hingga Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176921/pengemis-kqKY_large.jpg
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement