Ahok Mundur sebagai Komisaris Utama Pertamina

JAKARTA - Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri pun disampaikan ke Menteri BUMN Erick Thohir selaku pemegang saham Pertamina.

"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," tulis Ahok dalam Instagramnya, Jumat (2/2/2024).

Ahok menjelaskan alasan mundur sebagai Komut Pertamina karena ingin ikut berkampanye bersama salah satu pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

"Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya," ujarnya.

"Merdeka! Merdeka! Merdeka!" sambung Ahok.