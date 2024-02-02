Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tak Semua Mahasiswa Bisa Bayar Kuliah Pakai Pinjol, Ternyata Ada Syarat Khusus

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |17:38 WIB
Tak Semua Mahasiswa Bisa Bayar Kuliah Pakai Pinjol, Ternyata Ada Syarat Khusus
Syarat Mahasiswa Bisa Bayar Kuliah dengan Pinjol. (Foto: Okezone.com/Danacita)
A
A
A

JAKARTA - Danacita menerapkan persyaratan khusus bagi mahasiswa yang mau bayar kuliah dengan layanan pinjaman online. Hal ini berkaitan dengan maraknya kabar pinjaman online (pinjol) dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Institut Teknologi Bandung.

Direktur Utama Danacita Alfonsus Wibowo mengatakan, Danacita adalah platform pinjaman berbasis online yang berbeda. Dia menyebutkan bahwa Danacita tidak bisa dikatakan pinjol.

"Poin pertama yang mau saya klarifikasi adalah sebagaimana kami berempati mengenai stigma negatif terkait pinjol. Rasanya kurang tepat jika DanaCita dianggap sebagai Pinjol. Banyak sekali stigma-stigma negatif," kata Alfonsus, Jumat (2/2/2024).

Alfonsus juga menyebutkan bahwa dalam hal ini khusus untuk mahasiswa, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana dari Danacita. Dia menyebutkan mahasiswa harus terlibat dengan wali untuk pengajuan pinjaman.

"Persyaratan harus minimum 21 tahun. Mahasiswa harus ditemani oleh wali atau kerabat dekat agar tidak terkesan mahasiswa yang mendaftar sendirian. Maka dalam masa pengajuan harus dengan wali atau kerabat dekat yang dapat kami buktikan," ujar Alfonso.

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menjerumuskan mahasiswa manapun untuk mendapatkan dana dari Danacita. Harus ada verifikasi yang dilakukan oleh mahasiswa atau wali untuk mendapatkan persetujuan pinjaman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement