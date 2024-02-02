Tak Semua Mahasiswa Bisa Bayar Kuliah Pakai Pinjol, Ternyata Ada Syarat Khusus

JAKARTA - Danacita menerapkan persyaratan khusus bagi mahasiswa yang mau bayar kuliah dengan layanan pinjaman online. Hal ini berkaitan dengan maraknya kabar pinjaman online (pinjol) dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Institut Teknologi Bandung.

Direktur Utama Danacita Alfonsus Wibowo mengatakan, Danacita adalah platform pinjaman berbasis online yang berbeda. Dia menyebutkan bahwa Danacita tidak bisa dikatakan pinjol.

"Poin pertama yang mau saya klarifikasi adalah sebagaimana kami berempati mengenai stigma negatif terkait pinjol. Rasanya kurang tepat jika DanaCita dianggap sebagai Pinjol. Banyak sekali stigma-stigma negatif," kata Alfonsus, Jumat (2/2/2024).

Alfonsus juga menyebutkan bahwa dalam hal ini khusus untuk mahasiswa, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana dari Danacita. Dia menyebutkan mahasiswa harus terlibat dengan wali untuk pengajuan pinjaman.

"Persyaratan harus minimum 21 tahun. Mahasiswa harus ditemani oleh wali atau kerabat dekat agar tidak terkesan mahasiswa yang mendaftar sendirian. Maka dalam masa pengajuan harus dengan wali atau kerabat dekat yang dapat kami buktikan," ujar Alfonso.

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menjerumuskan mahasiswa manapun untuk mendapatkan dana dari Danacita. Harus ada verifikasi yang dilakukan oleh mahasiswa atau wali untuk mendapatkan persetujuan pinjaman.