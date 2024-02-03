Para Pelaku UMKM Alami Progres Bisnis dengan Dukungan Sandiaga Uno

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hadir dalam kegiatan Pelatihan Packaging Bagi Pelaku Usaha yang diselenggarakan di Kampung Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur disambut hangat oleh para warga.

Bukan cuma sekadar hadir, Sandiaga Uno juga turut berbincang-bincang langsung dengan pelaku UMKM setempat. Salah satunya yaitu Robiatul Adawiyah (21) selaku pemilik usaha Jamu Racikan Ayah khas Kampung Jati. Minuman jamu yang paling banyak diminati yaitu kunyit asam.

“Jadi ini adalah produk kunyit asem atau jamu untuk minuman kesehatan jadi di sini di UMKM kami ini ada racikan dan ini adalah buatan kami sendiri,” ujar Robiatul kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (3/2/2024).

Dirinya mengaku sangat terbantu oleh Sandiaga Uno yang sering memperhatikan UMKM dan terus memberikan dukungan penuh pada para UMKM setempat untuk terus berkembangkan produk-produk inovasinya.

“Bagus sih yaa sekarang kan UMKM udah banyak banget ya dan itu semua berkat dari program OK OCE-nya. Pak Sandiaga Uno menjadi menteri selama ini sudah termasuk mendukung banget sih untuk UMKM sekarang,” jelas Robiatul.