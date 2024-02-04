Direktur OCBC (NISP) Emilya Tjahjadi Mengundurkan Diri

JAKARTA - Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) Emilya Tjahjadi menyampaikan permohonan pengunduran diri. Surat pengunduran diri Emilya Tjahjadi disampaikan pada 1 Februari 2024.

Berdasarkan keterangan OCBC Indonesia di keterbukaan informasi BEI, penyampaian pengunduran diri ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 33/2014).

"Selanjutnya untuk memenuhi POJK 33/2014, permohonan pengunduran diri Ibu Emilya Tjahjadi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdekat," tulis Direktur OCBC Liliana S. Budiana, Minggu (4/2/2024).

Adapun OCBC menegaskan tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Dikutip dari laman resmi OCBC, Emilya Tjahjadi adalah Direktur Enterprise & Commercial Banking di PT Bank OCBC NISP Tbk.

Beliau pernah menjabat sebagai Manager-Senior Relationship di Standard Chartered Group (Indonesia), Manager-Senior Relationship di Standard Chartered Group (Singapura), Senior VP & Head-Commercial Banking di The HongKong & Shanghai Banking Corp. Ltd.