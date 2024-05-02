OCBC Indonesia Resmi Akuisisi Bank Commonwealth

JAKARTA - Anak perusahaan Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) di Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk atau OCBC Indonesia (NISP) menyelesaikan akuisisi PT Bank Commonwealth (PTBC) Indonesia pada 1 Mei 2024.

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Kamis (2/5/2024), setelah akuisisi, PT Bank Commonwealth Indonesia akan menjadi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh OCBC Indonesia. Akuisisi membawa lebih dari 1,2 juta nasabah dari PT Bank Commonwealth Indonesia ke OCBC Indonesia.

"Setelah penyelesaian pengambilalihan, perseroan akan secara langsung memiliki 100% saham PTBC, dan oleh karenanya PTBC akan menjadi anak perusahaan terkendali perseroan dan selanjutnya akan digabungkan ke dalam perseroan," tulis surat resmi yang ditandatangani oleh Direktur OCBC Hartati dan Lili S. Budiana.

Kegiatan operasional Bank Commonwealth (PTBC) akan berjalan mandiri sampai proses merger selesai selambatnya Triwulan IV tahun 2024.

Layanan kepada nasabah PTBC akan berjalan seperti biasa melalui beragam kanal dan produk perbankannya, termasuk transaksi perbankan di kantor cabang dan kanal digital PTBC.

Sebelumnya, Commonwealth Bank of Australia (CBA) akan menjual 99% kepemilikannya di PT Bank Commonwealth di Indonesia ke PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) atau OCBC Indonesia. Dengan kata lain, OCBC akuisisi Commonwealth, dan pengumuman kesepakatan jual belinya dilakukan pada November 2023 silam.

Nilai transaksi akuisisi itu sebesar USD220 juta atau setara sekitar Rp2,22 triliun. Namun, nilai ini masih akan bergantung pada penyesuaian yang wajar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian.

Group CEO OCBC Helen Wong mengatakan, dengan selesainya proses akuisisi, prioritas utama pihaknya adalah memastikan keberhasilan integrasi operasional PT Bank Commonwealth Indonesia ke OCBC Indonesia. OCBC bekerja sama dengan tim manajemennya dan berkomitmen untuk kelancaran transisi bagi pelanggan dan karyawan.

"Banyak hal yang dapat diharapkan oleh para nasabah dari kedua bank seiring kami memanfaatkan kekuatan kami yang saling melengkapi untuk memperluas penawaran produk dan layanan kami di Indonesia," jelas Helen dikutip dari sebuah media Singapura.