4 Fakta Impor KRL dari China

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, telah memutuskan untuk mengadakan sarana KRL dari perusahaan asal China, yaitu CRRC Sifang Co., Ltd.

CRRC Sifang Co., Ltd adalah salah satu BUMN asal China yang juga menjadi produsen Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang sudah lebih dulu beroperasi di Indonesia.

Direktur Utama Kereta Commuter Indonesia (KCI) Asdo Artriviyanto mengatakan, pada Kontrak Pengadaan Sarana KRL Baru ini, KAI Commuter membeli tiga rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V.

Berikut Okezone merangkum 4 Fakta terkait Impor KRL dari China, Minggu (4/2/2024).

1. Pemenuhan Sarana KRL Jabodetabek

"Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek tahun 2024 -2025 yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya," ujar Asdo dalam keterangan resminya.