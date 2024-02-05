Advertisement
HOME FINANCE

Praktis! Begini Langkah Aktivasi Kartu Debit BRI lewat BRImo saat ke Luar Negeri

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |18:11 WIB
Praktis! Begini Langkah Aktivasi Kartu Debit BRI lewat BRImo saat ke Luar Negeri
Ilustrasi aktivasi kartu debit. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berkuliah atau sekadar jalan-jalan ke luar negeri kini menjadi tren di sebagian kalangan generasi muda yang ingin mencari pengalaman dan wawasan yang bernilai dan seru.

Bagi kalian, yang lagi merencanakan liburan hingga melanjutkan kuliah di luar negeri, tentu saja perlu persiapan yang matang, salah satu yang utama adalah dalam hal kebutuhan untuk transaksi.

Selain uang tunai, ada cara lain yang lebih praktis untuk bertransaksi, yakni menggunakan Kartu Debit BRI. Kamu enggak perlu lagi pusing-pusing mencari penukaran uang untuk mengaktivasi layanan bertransaksi di luar negeri.

Dengan menggunakan aplikasi BRImo, kamu bisa mengaktifkan layanan ini melalui fitur Pengelolaan Kartu. Langkah-langkah aktivasinya sangat mudah, simak yuk:

1. Buka BRImo di smartphone

2. Masuk ke kolom Akun pada menu utama

3. Klik Pengelolaan Kartu, lalu pilih Kartu

4. Nyalakan status Transaksi Luar Negeri

5. Masukkan PIN Akun BRImo

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
