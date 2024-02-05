Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmikan Terminal Baru, Presiden: Agar Masyarakat Naik Transportasi Umum

Asla Lupanda , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |04:29 WIB
Resmikan Terminal Baru, Presiden: Agar Masyarakat Naik Transportasi Umum
Terminal baru dibangun agar masyarakat beralih ke transportasi umum (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jawa Barat memiliki dua terminal baru yakni Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar. Pembangunan terminal ini menghabiskan anggaran sebesar Rp70 miliar.

Presiden Jokowi turut meresmikan dua terminal ini yang dipusatkan di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024).

Dengan adanya terminal baru, masyarakat diharapkan dapat menggunakan transportasi umum. Ia juga berharap ini dapat mengurangi kemacetan seperti di Jakarta yang merugikan perekonomian.

"Saya sangat menghargai pembangunan ini dan semoga nanti kita bisa mendorong masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi umum, baik itu bus, baik itu kereta api, baik itu kayak di Jakarta ada MRT, LRT, KRL, kereta cepat jadi akan sangat-sangat mengurangi kemacetan yang ada di jalan yang kita miliki," ujar Presiden.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183843/menhub_dudy_soal_transportasi_di_indonesia-MByt_large.jpg
Menhub Minta Masyarakat Ikut Bangun Sistem Transportasi, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181753/mrt_jakarta-A9QY_large.jpg
Cara Mudah dan Syarat Naik Transportasi Umum di Jakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667/transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179193/menhub_dudy_ramp_check-L2dV_large.jpg
Menhub Perintahkan Ramp Check Massal Jelang Libur Nataru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167768/anggaran_pu_di_2026-Ambw_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163592/asdp-TzVy_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kini Ada Jalur Penyeberangan Gorontalo-Sulawesi Tengah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement