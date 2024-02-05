Resmikan Terminal Baru, Presiden: Agar Masyarakat Naik Transportasi Umum

JAKARTA - Jawa Barat memiliki dua terminal baru yakni Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar. Pembangunan terminal ini menghabiskan anggaran sebesar Rp70 miliar.

Presiden Jokowi turut meresmikan dua terminal ini yang dipusatkan di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024).

Dengan adanya terminal baru, masyarakat diharapkan dapat menggunakan transportasi umum. Ia juga berharap ini dapat mengurangi kemacetan seperti di Jakarta yang merugikan perekonomian.

"Saya sangat menghargai pembangunan ini dan semoga nanti kita bisa mendorong masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi umum, baik itu bus, baik itu kereta api, baik itu kayak di Jakarta ada MRT, LRT, KRL, kereta cepat jadi akan sangat-sangat mengurangi kemacetan yang ada di jalan yang kita miliki," ujar Presiden.