8 Fakta Terbaru Pinjol, Ada Cerita Bos OJK Kena Teror

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengaku pernah diteror debt collector dengan nomor cantik karena tunggakan Paylater.

"Saya cerita beberapa waktu lalu ditagih sama debt collector salah satunya penyedia di sini. Itu digunakan oleh mantan asisten kami di tempat kami bekerja sebelumnya karena belanja online, mungkin nama saya jadi guarantor," kata Friderica yang kerap disapa Kiki dalam sambutannya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024.

Berikut Okezone merangkum pada Senin, (4/2/2024) 8 fakta pinjol hingga cerita bos OJK kena teror.

1. Kiki Sering Dihubungi Nomor Telepon dengan Angka Cantik

Kiki mengaku sering dihubungi nomor telepon dengan angka yang identik cantik. Dirinya merasa edukasi yang dilakukan ternyata belum sampai ke lingkungan orang-orang di sekitar dia.

"Saya merasa, waduh saya ini sosialisasi sampai dari ujung ke ujung ternyata orang-orang dekat saya juga belum tersosialisasi," ujar Kiki.

2. Warga Jadi Korban Penipuan Ilegal

Kiki juga menemukan banyak masyarakat yang tinggal di pelosok menganggap akses keuangan di bank menjadi hal yang mewah. Tidak sedikit warga menjadi korban penipuan keuangan ilegal.

“Bagaimana ketika mereka menggunakan produk-produk secara digital tapi dengan kurang bertanggung jawab, karena mereka nggak ngerti bagaimana penggunaan yang sebenarnya,” imbuh Kiki.