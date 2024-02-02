Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danacita Tak Paksa Mahasiswa ITB Bayar Kuliah Pakai Pinjol

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |18:14 WIB
Danacita Tak Paksa Mahasiswa ITB Bayar Kuliah Pakai Pinjol
Danacita Klaim Bunganya di Bawah Aturan OJK. (Foto: Okezone.com/Fika)
A
A
A

JAKARTA - Danacita menyampaikan tidak pernah memaksa mahasiswa untuk menggunakan dana melalui pinjaman online (pinjol). Hal ini berkaitan dengan kabar simpang siur yang beredar mengenai mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) membayar UKT dengan pinjol melalui Danacita.

Direktur Utama Danacita Alfonsus Wibowo menegaskan, pihaknya tidak pernah menjerumuskan mahasiswa manapun untuk mendapatkan dana dari Danacita.

"Tidak serta merta menjerumuskan untuk mendapatkan dana dari kami. Kami hanya memastikan pembayaran mereka itu akan berjalan dengan baik," ujar Alfonso, Jumat (2/2/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Danacita Harry Noviandry menjelaskan, dalam proses pengajuan dana, mahasiswa harus didampingi oleh wali. Dia menyebutkan, mahasiswa dan walinya juga memiliki hak untuk menolak pilihan-pilihan yang sudah ditawarkan.

"Tidak langsung mereka di depan langsung disodorkan dengan angka. Ada hak dari mahasiswa dan wali untuk menolak, meskipun kami menyetujui. Kita sungguh-sungguh patuh terhadap semua aturan POJK," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement