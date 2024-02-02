Danacita Tak Paksa Mahasiswa ITB Bayar Kuliah Pakai Pinjol

JAKARTA - Danacita menyampaikan tidak pernah memaksa mahasiswa untuk menggunakan dana melalui pinjaman online (pinjol). Hal ini berkaitan dengan kabar simpang siur yang beredar mengenai mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) membayar UKT dengan pinjol melalui Danacita.

Direktur Utama Danacita Alfonsus Wibowo menegaskan, pihaknya tidak pernah menjerumuskan mahasiswa manapun untuk mendapatkan dana dari Danacita.

"Tidak serta merta menjerumuskan untuk mendapatkan dana dari kami. Kami hanya memastikan pembayaran mereka itu akan berjalan dengan baik," ujar Alfonso, Jumat (2/2/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Danacita Harry Noviandry menjelaskan, dalam proses pengajuan dana, mahasiswa harus didampingi oleh wali. Dia menyebutkan, mahasiswa dan walinya juga memiliki hak untuk menolak pilihan-pilihan yang sudah ditawarkan.

"Tidak langsung mereka di depan langsung disodorkan dengan angka. Ada hak dari mahasiswa dan wali untuk menolak, meskipun kami menyetujui. Kita sungguh-sungguh patuh terhadap semua aturan POJK," imbuhnya.