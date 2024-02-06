Simak Ya! Ini Libur Panjang di Bulan Februari 2024

JAKARTA - Selama bulan Februari 2024 terdapat libur panjang. Hal ini karena ada libur nasional dan cuti bersama yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 855/2023, No. 4/2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

Melalui SKB 3 Menteri tersebut, ditetapkan sebanyak 27 hari libur yang terdiri dari 17 hari libur karena hari libur nasional dan 10 hari libur karena cuti bersama.

Dalam minggu ini akan ada libur panjang 4 hari, terdiri dari libur nasional, cuti bersama dan libur tanggal merah Sabtu dan Minggu, yang dimulai dari hari Kamis 8 Februari hingga Minggu 11 Februari 2024.