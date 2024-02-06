Cara Beli Koin Tiktok Murah Terbaru 2024, Bisa Dapat Gratis

JAKARTA - Cara beli koin tiktok murah terbaru 2024. Tiktok adalah salah satu platform sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Salah satu fitur yang dimiliki adalah Tiktok Live yang membuat pengguna bisa menyediakan video secara real time dan dapat berinteraksi dengan para pengikut.

Dalam fitur Tiktok Live terdapat berbagai macam gift yang bisa diberikan oleh para pengikut kepada akun yang tengah melakukan live. Koin TikTok merupakan item virtual yang digunakan untuk membeli hadiah virtual atau gift TikTok. Gift tersebut nantinya dapat diberikan oleh pengguna pada kreator saat live streaming TikTok.

Koin tersebut nantinya akan dikonversi menjadi uang tunai oleh para kreator yang melakukan live. Hal inilah yang membuat Tiktok menjadi salah satu yang paling banyak digunakan, sebab dapat menghasilkan uang dengan cukup mudah.

Cara beli koin tiktok murah terbaru 2024. Harga satu koin TikTok saat ini setara dengan Rp151,88. Semakin besar nominal koin yang dibeli, semakin besar juga bonus yang diberikan.

Berikut adalah jumlah dan harga koin TikTok dalam Rupiah:

- 70 koin setara dengan Rp12.900

- 350 koin setara dengan Rp64.500

- 700 koin setara dengan Rp129.000

- 1400 koin setara dengan Rp258.000

- 3500 koin setara dengan Rp645.000