HOME FINANCE HOT ISSUE

Caleg DPRD DKI Partai Perindo Komitmen Benahi Sektor UMKM

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |20:53 WIB
Caleg DPRD DKI Partai Perindo Komitmen Benahi Sektor UMKM
Caleg Perindo janji bantu UMKM (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Legislatif DPRD DKI Dapil 10 Jakbar Partai Perindo Antonius Hartanto mengatakan saat ini UMKM dan akses kesehatan di Jakarta Barat masih perlu ditingkatkan.

Antonius berkomitmen siap untuk membenahi sektor UMKM, terutama di Dapilnya jika mendapatkan amanah sebagai anggota DPRD DKI. Strategi yang disiapkan adalah membangun inkubator bisnis untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku UMKM.

Menurutnya, pembinaan serta pendampingan menjadi modal awal untuk meningkatkan kelas UMKM di Jakarta Barat. Sebab dalam pendampingan dan pembinaan tersebut termasuk di dalamnya memberikan informasi terhadap akses permodalan kepada UMKM.

"Kita akan membuat inkubator bisnis UMKM, kita akan memberikan edukasi kepada UMKM itu sendiri, mulai dari terkait pembuatan produk, legalitas, sampai dengan permodalannya, itu yang akan kita pikirkan pada saat saya dipercaya sebagai anggota dewan, kita akan eksekusi itu," ujar Antonius di Jakarta Barat, Selasa (6/2/2024).

Pada kesempatan tersebut, Antonius juga mengungkapkan aspirasi dari masyarakat Jakbar terutama dari masalah kesehatan dan masalah pendidikan. "Dari segi kesehatan mereka memang sudah mendapatkan pelayanan dari BPJS tapi memang masih banyak yang belum puas," sambungnya.

