HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Circle K Indonesia Milik Siapa?

Meliana Tesa , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |18:07 WIB
Circle K Indonesia Milik Siapa?
Pemilik Circle K Indonesia (Foto: Website Circle K)
A
A
A

JAKARTA - Circle K Indonesia Milik Siapa? Circle K merupakan convenience store atau minimarket asal Amerika Serikat yang memiliki jaringan waralaba internasional.

Pada tahun 1986, Circle K pertama kali hadir di kota Jakarta, Indonesia. Tepatnya, di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 1996, Circle K berkembang keluar Jakarta dengan membuka store luar Jakarta pertamanya di Bali. Disusul oleh Circle K Yogyakarta pada tahun 2000, dan Circle K Bandung di tahun berikutnya.

Sudah lebih dari 25 tahun, Circle K menjadi salah satu perusahaan convenience store yang sukses dan populer di Indonesia. Hingga saat ini, sekitar 500 gerai Circle K sudah tersebar hampir di setiap kota yang ada di Indonesia. Lebih lengkapnya, circle K sudah tersebar di kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, dan Makassar.

Lantas, Circle K Indonesia milik siapa? Fred Hervey merupakan pendiri Circle K yang dulunya seorang pengusaha mandiri dan membeli tiga Toko Makanan Kay di El Paso, Texas dan mulai mengoperasikannya dengan nama Kay’s Drive-In Food Service.

Pada tahun 1957, Hervey memiliki 10 jaringan tokonya di Texas dan memutuskan untuk memperluas usahanya ke Arizona. Perusahaan membuat logo baru dan merek dagang perusahaan dengan nama K yang dilingkari untuk menciptakan citra barat. Dengan semangat giatnya yang tinggi, Hervey berhasil menumbuhkan rantai circle K ke negara tetangga New Mexico.

Circle K mengembangkan jaringan ritelnya melalui serangkaian akuisisi. Pada tahun 1975, terdapat 1000 toko circle K di seluruh Amerika Serikat. Hingga pada tahun 1984, penjualan tersebut mencapai USD1 atau setara dengan Rp15.636.

Halaman:
1 2
