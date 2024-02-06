JAKARTA - Circle K Indonesia Milik Siapa? Circle K merupakan convenience store atau minimarket asal Amerika Serikat yang memiliki jaringan waralaba internasional.
Pada tahun 1986, Circle K pertama kali hadir di kota Jakarta, Indonesia. Tepatnya, di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 1996, Circle K berkembang keluar Jakarta dengan membuka store luar Jakarta pertamanya di Bali. Disusul oleh Circle K Yogyakarta pada tahun 2000, dan Circle K Bandung di tahun berikutnya.
Sudah lebih dari 25 tahun, Circle K menjadi salah satu perusahaan convenience store yang sukses dan populer di Indonesia. Hingga saat ini, sekitar 500 gerai Circle K sudah tersebar hampir di setiap kota yang ada di Indonesia. Lebih lengkapnya, circle K sudah tersebar di kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, dan Makassar.
Lantas, Circle K Indonesia milik siapa? Fred Hervey merupakan pendiri Circle K yang dulunya seorang pengusaha mandiri dan membeli tiga Toko Makanan Kay di El Paso, Texas dan mulai mengoperasikannya dengan nama Kay’s Drive-In Food Service.
Pada tahun 1957, Hervey memiliki 10 jaringan tokonya di Texas dan memutuskan untuk memperluas usahanya ke Arizona. Perusahaan membuat logo baru dan merek dagang perusahaan dengan nama K yang dilingkari untuk menciptakan citra barat. Dengan semangat giatnya yang tinggi, Hervey berhasil menumbuhkan rantai circle K ke negara tetangga New Mexico.
Circle K mengembangkan jaringan ritelnya melalui serangkaian akuisisi. Pada tahun 1975, terdapat 1000 toko circle K di seluruh Amerika Serikat. Hingga pada tahun 1984, penjualan tersebut mencapai USD1 atau setara dengan Rp15.636.