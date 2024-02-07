Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Berapa Harga Tanah di SCBD? Awas Jangan Kaget

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |07:47 WIB
Berapa Harga Tanah di SCBD? Awas Jangan Kaget
Ilustrasi berapa harga tanah di SCBD( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa harga tanah di SCBD? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi yang ingin memiliki rumah pada kawasan tersebut. Adapun kawasan yang identik dengan gedung-gedung pencakar langit ini harga tanahnya terbilang paling tinggi di antara lainnya.

Kawasan SCBD dikenal sebagai pusat bisnis dan keuangan yang selalu menjadi magnet bagi para investor properti. Selain itu lingkungan itu memiliki akses yang mudah untuk berpegian.

Lantas berapa harga tanah di SCBD? Dalam situs penjualan online, sekitar Rp90 juta hingga Rp100 juta. Sedangkan jika tanahnya seluas 1429 m² harganya menembus Rp158 miliar.

Sebelumnya, kawasan yang identik dengan gedung-gedung pencakar langit ini harga tanahnya terbilang paling tinggi di antara lainnya. Kawasan SCBD dikenal sebagai pusat bisnis dan keuangan yang selalu menjadi magnet bagi para investor properti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/470/3179758//rumah-Ihaz_large.jpg
Daya Beli Lesu, Minat Beli Rumah Masih Rendah hingga Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173387//rumah-5xGC_large.jpg
Pekerja Tak Wajib Jadi Peserta Tapera, Gaji Tidak Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/470/3169880//rumah-Qo3m_large.jpg
Pasar Properti Hunian Mulai Pulih, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167666//kios-DO3f_large.jpg
Heboh Harga Sewa Kios di Blok M Jadi Rp15 Juta Bikin UMKM Angkat Kaki, Ini 6 Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167311//pramono-aP3q_large.jpg
Harga Sewa Kios di Blok M Naik Jadi Rp15 Juta, Pramono Tegur Dirut MRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/612/3146078//viral_meksiko-KZnL_large.png
Rumah Ikonik Lokasi Syuting Breaking Bad Terus Didatangi Fans, Pemilik Sampai Semprot Air
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement