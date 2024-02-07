Berapa Harga Tanah di SCBD? Awas Jangan Kaget

JAKARTA - Berapa harga tanah di SCBD? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi yang ingin memiliki rumah pada kawasan tersebut. Adapun kawasan yang identik dengan gedung-gedung pencakar langit ini harga tanahnya terbilang paling tinggi di antara lainnya.

Kawasan SCBD dikenal sebagai pusat bisnis dan keuangan yang selalu menjadi magnet bagi para investor properti. Selain itu lingkungan itu memiliki akses yang mudah untuk berpegian.

Lantas berapa harga tanah di SCBD? Dalam situs penjualan online, sekitar Rp90 juta hingga Rp100 juta. Sedangkan jika tanahnya seluas 1429 m² harganya menembus Rp158 miliar.

