Harga Beras Meroket karena Produksi Minus 2,8 Juta Ton

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengakui adanya penurunan produksi beras pada Januari-Februari 2024. Hal ini membuat harga beras di pasar meroket.

Kondisi tersebut diakibatkan adanya fenomena El Nino yang mempengaruhi iklim tanam dan panen para petani di Indonesia.

"Jadi memang saat ini meskipun produksi dan konsumsi beras di Januari dan Februari 2024 minus 2,8 juta ton sebagai dampak dari penurunan produksi akibat El Nino, namun kita memerlukan beras yang cukup agar neracanya dapat terjaga secara positif," ujar Arief dalam keterangan resminya, Jumat (9/2/2024).

Menurutnya, kebijakan importasi beras ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan beras di pasar terlebih dahulu, meskipun keterbatasan stok ini pada ujungnya berdampak pada kenaikan harga.