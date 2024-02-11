Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Tambah Stok LPG Jelang Pemilu 2024

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |14:41 WIB
Pertamina Tambah Stok LPG Jelang Pemilu 2024
Gas Elpiji 3 Kg (Foto: Okezone/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menambah pasokan LPG 3 kg di tingkat agen dan pangkalan untuk Kabupaten/Kota di Pantura-Madura Jawa Timur sejumlah 969 metrik ton (MT) atau 47,7 persen dari konsumsi normal harian sebesar 2.031 MT jelang Pemilu.

"Penambahan pada kota/kabupaten tertentu di Jawa Timur berdasarkan proyeksi kenaikan konsumsi dan pemantauan konsumsi beberapa pekan terakhir serta memberikan rasa nyaman saat Pemilu 2024," kata Area Manager Comm, Rel & CSR Ahad Rahedi dikutip Antara, Minggu (11/2/2024).

Selain itu, penambahan dilakukan untuk Kabupaten Bondowoso, Jember dan Lumajang total sebesar 124 MT atau sebesar 8,1% dibanding konsumsi normal harian pada 3 kabupaten tersebut.

"Kabupaten/Kota lainnya yang tidak ada penambahan stoknya dirasa cukup melihat tidak ada kenaikan konsumsi yang cukup berarti selama beberapa hari libur tanggal merah ini dan stok di agen dan pangkalan daerah tersebut dalam kondisi mampu memenuhi kebutuhan beberapa hari ke depan," ujar Ahad.

Ahad menegaskan stok LPG di Jawa Timur dalam kondisi sangat aman.

Halaman:
1 2
