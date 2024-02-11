6 Fakta PSN di Masa Akhir Jabatan Jokowi dan 12 Proyek Dicoret

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga tahun ini atau akhir masa jabatannya.

Pemerintah menargetkan 32 Proyek Strategis Nasional (PSN) rampung di tahun ini. Proyek tersebut terbagi menjadi dua tahap penyelesaian, sebanyak 32 proyek ditargetkan rampung pada periode Januari-20 Oktober 2024, sedangkan tahap kedua ditargetkan rampung pada periode 20 Oktober-Desember 2024.

"Tahun ini bapak Presiden meminta agar PSN dipercepat dan dipastikan jangan ada proyek yang mangkrak," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Bidang Perekonomian Wahyu Utomo.

Sementara itu, Jokowi menegaskan 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak akan rampung 2024. Terdapat 12 proyek unggulan Jokowi yang dicoret dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2023.

Proyek tersebut di antaranya Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya hingga jalan tol di Sumatera.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Minggu (11/2/2024) 4 fakta Proyek Strategis di Masa Akhir Jabatannya, serta 12 Proyek Dibatalkan sebagai berikut

1. Tagget PSN yang Rampung 2024

32 PSN yang ditargetkan rampung pada tahun 2024 ini terdiri dari sektor jalan tol ada 3 proyek, seperti Jalan Tol - Cimanggis - Cibitung ditargetkan rampung bulan Maret mendatang, Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi tahap 1 (Kisaran - Indrapura) rampung Februari, dan Jalan Tol Sigli - Banda Aceh ditargetkan rampung bulan Juni mendatang.

Kemudian di sektor transportasi terdapat 2 proyek PSN yang ditargetkan rampung pada tahun 2024, seperti pembangunan Benoa Maritime Tourism Hub pada bulan Oktober mendatang, dan Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu ditargetkan rampung Februari.

Selain itu ada 14 PSN di sektor Bendungan dan Irigasi yang ditargetkan rampung pada Semester I 2024 seperti Bendungan Pamukkulu di Sulsel, Bendungan Lausimeme di Sumut, Bendungan Marga Tiga di Lampung, Bendungan Temef di NTT, Bendungan Leuwikeris di Jabar, Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Keureuto di Aceh, dan pembangunan Daerah Irigasi di Baliase di Sulsel.

Selanjutnya proyek Bendungan dan Daerah Irigasi yang ditargetkan rampung pada semester 2 seperti Rehab Daerah Irigasi Glapan di Jateng, Pembangunan Bendungan Jlantah di Jateng, Bendungan Jragung di Jateng, Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo, Bendungan Way Apu di Maluku, dan Bendungan Meninting di NTB.

Kemudian ada juga 11 PSN sektor Kawasan Industri (KI) yang ditargetkan rampung hingga Oktober 2024 diantaranya KI Bantaeng di Sulsel, KI Kendari di Sultra, KI Tanah Kuning, KI Takalar di Sulsel, KI Jorong di Kalsel, KI Kuala Tanjung di Sumut, KI Indonesia Pomalaa Industry Park di Sultra, KI Indonesia Konawe Industrial Park di Sulteng, KI Pulau Ladi di Kepri, Kawasan Terintegrasi Bakauheni di Lampung, dan KI Pupuk Fakfak di Papua Barat.

2. 12 Proyek Jokowi Dicoret

Kementerian Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menjelaskan alasan dicoretnya 12 proyek tersebut dikarenakan tidak menunjukkan progresnya setidaknya hingga akhir semester II 2023 yang lalu. Sehingga hal tersebut dianggap bakal membuat penyelesaian proyek bakal molor dari target yang ditetapkan.

"Berdasarkan hasil evaluasi kita kemarin, sampai dengan semester II/2024 kayaknya belum berprogres, sehingga kemarin dari kementerian teknisinya dan arahan dari pak Presiden untuk keluar dari daftar PSN," ujar Wahyu