Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

6 Fakta PSN di Masa Akhir Jabatan Jokowi dan 12 Proyek Dicoret

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |05:05 WIB
6 Fakta PSN di Masa Akhir Jabatan Jokowi dan 12 Proyek Dicoret
Proyek Strategis Jokowi di Akhir Masa Jabatannya. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga tahun ini atau akhir masa jabatannya.

Pemerintah menargetkan 32 Proyek Strategis Nasional (PSN) rampung di tahun ini. Proyek tersebut terbagi menjadi dua tahap penyelesaian, sebanyak 32 proyek ditargetkan rampung pada periode Januari-20 Oktober 2024, sedangkan tahap kedua ditargetkan rampung pada periode 20 Oktober-Desember 2024.

"Tahun ini bapak Presiden meminta agar PSN dipercepat dan dipastikan jangan ada proyek yang mangkrak," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Bidang Perekonomian Wahyu Utomo.

Sementara itu, Jokowi menegaskan 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak akan rampung 2024. Terdapat 12 proyek unggulan Jokowi yang dicoret dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2023.

Proyek tersebut di antaranya Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya hingga jalan tol di Sumatera.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Minggu (11/2/2024) 4 fakta Proyek Strategis di Masa Akhir Jabatannya, serta 12 Proyek Dibatalkan sebagai berikut

1. Tagget PSN yang Rampung 2024

32 PSN yang ditargetkan rampung pada tahun 2024 ini terdiri dari sektor jalan tol ada 3 proyek, seperti Jalan Tol - Cimanggis - Cibitung ditargetkan rampung bulan Maret mendatang, Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi tahap 1 (Kisaran - Indrapura) rampung Februari, dan Jalan Tol Sigli - Banda Aceh ditargetkan rampung bulan Juni mendatang.

Kemudian di sektor transportasi terdapat 2 proyek PSN yang ditargetkan rampung pada tahun 2024, seperti pembangunan Benoa Maritime Tourism Hub pada bulan Oktober mendatang, dan Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu ditargetkan rampung Februari.

Selain itu ada 14 PSN di sektor Bendungan dan Irigasi yang ditargetkan rampung pada Semester I 2024 seperti Bendungan Pamukkulu di Sulsel, Bendungan Lausimeme di Sumut, Bendungan Marga Tiga di Lampung, Bendungan Temef di NTT, Bendungan Leuwikeris di Jabar, Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Keureuto di Aceh, dan pembangunan Daerah Irigasi di Baliase di Sulsel.

Selanjutnya proyek Bendungan dan Daerah Irigasi yang ditargetkan rampung pada semester 2 seperti Rehab Daerah Irigasi Glapan di Jateng, Pembangunan Bendungan Jlantah di Jateng, Bendungan Jragung di Jateng, Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo, Bendungan Way Apu di Maluku, dan Bendungan Meninting di NTB.

Kemudian ada juga 11 PSN sektor Kawasan Industri (KI) yang ditargetkan rampung hingga Oktober 2024 diantaranya KI Bantaeng di Sulsel, KI Kendari di Sultra, KI Tanah Kuning, KI Takalar di Sulsel, KI Jorong di Kalsel, KI Kuala Tanjung di Sumut, KI Indonesia Pomalaa Industry Park di Sultra, KI Indonesia Konawe Industrial Park di Sulteng, KI Pulau Ladi di Kepri, Kawasan Terintegrasi Bakauheni di Lampung, dan KI Pupuk Fakfak di Papua Barat.

2. 12 Proyek Jokowi Dicoret

Kementerian Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menjelaskan alasan dicoretnya 12 proyek tersebut dikarenakan tidak menunjukkan progresnya setidaknya hingga akhir semester II 2023 yang lalu. Sehingga hal tersebut dianggap bakal membuat penyelesaian proyek bakal molor dari target yang ditetapkan.

"Berdasarkan hasil evaluasi kita kemarin, sampai dengan semester II/2024 kayaknya belum berprogres, sehingga kemarin dari kementerian teknisinya dan arahan dari pak Presiden untuk keluar dari daftar PSN," ujar Wahyu

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183103/menteri_pu_tinjau_proyek-KBTN_large.JPG
Menteri PU: Proyek Kawasan Belawan Tahap II Tembus Rp21,34 Miliar Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175239/menteri_pu-4lhi_large.jpg
Menteri PU Bakal Audit Legalitas Bangunan Ponpes se-Indonesia Usai Tragedi Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173658/satelit-lTk4_large.jpg
Penyebab Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi-Maluku-Papua Terganggu, Ditargetkan Pulih via Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173560/menhub_dudy-81PX_large.jpg
Pemerintah Bakal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement