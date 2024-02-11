Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Istana dan Hotel Nusantara IKN Siap Beroperasi pada 17 Agustus 2024

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |11:44 WIB
Istana dan Hotel Nusantara IKN Siap Beroperasi pada 17 Agustus 2024
Istana dan Hotel di IKN Nusantara (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyebutkan bahwa pembangunan istana negara dan hotel Nusantara sudah berjalan dengan baik sesuai target dan siap dipakai pada pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024 bersama Presiden Joko Widodo.

"Di depan istana sudah terpasang lapangan seremonial untuk tempat upacara. Kantor-kantor pemerintah juga Insya Allah nanti hampir semua sudah jadi dan Agustus terlihat," ucapnya melalui kanal YouTube dikutip Antara Minggu (11/2/2024).

Bambang melanjutkan bahwa nanti juga akan dipasang titik expo yang menampilkan beberapa bangunan yang menggambarkan visi IKN di tahun 2045. Ia berharap para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua.

"Di sana nanti ada rumah-rumah kecil, ada robotik, benar-benar futuristik. Kami ingin para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua," jelasnya.

Bambang mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi positif tentang pembangunan IKN sebagai kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

Halaman:
1 2
