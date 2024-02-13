Perkuat Ekosistem Halal, BSI Permudah Pembayaran Sertifikasi Halal UMKM

JAKARTA-PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus berupaya memperkuat ekosistem halal nasional, salah satunya dengan mempermudah pelaku UMKM dalam pembayaran sertifikasi halal melalui e-channel BSI

Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, melalui upaya tersebut perseroan mendorong agar setiap UMKM yang menjadi mitra binaan bisa mendapatkan sertifikat halal. Tahun ini BSI akan memfasilitasi 1.000 UMKM untuk mendapat sertifikat halal secara gratis.

Dalam mempermudah pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal, BSI menggandeng Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk memberikan literasi pentingnya sadar halal kepada para pelaku UMKM.

“BSI serius meningkatkan pengembangan islamic ecosystem salah satunya melalui sertifikasi halal, karena hal ini menjadi salah satu cara umkm naik kelas dengan upgrade kualitas mutu dan standar produk melalui sertifikasi halal. Hal inilah yang terus didorong perseroan untuk memajukan UMKM di Indonesia," ujar Anton