Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kian Menarik Minat Investor, Rerata Volume Perdagangan BRIS Naik Signifikan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |17:22 WIB
Kian Menarik Minat Investor, Rerata Volume Perdagangan BRIS Naik Signifikan
Ilustrasi gedung BSI. (Foto: dok BSI)
A
A
A

JAKARTA — Keberhasilan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI dalam menjaga kinerja fundamental yang apik semakin menarik minat investor untuk berinvestasi terhadap saham emiten bersandi BRIS tersebut. Hal itu mendorong kenaikan rerata volume perdagangan BRIS di lantai bursa.

Group Head Investor Relations BSI Rizky Budinanda mengatakan, dari data transaksi terlihat peningkatan volume perdagangan saham BRIS yang signifikan antara tahun 2023 ke 2024. Pada 2023 rata-rata volume transaksi saham BRIS sebesar 31,49 juta lembar dengan nominal Rp51 miliar.

"Tahun 2024 ini (rata-rata) volume transaksi saham BRIS naik ke 56,29 juta lembar dengan nilai transaksi rata-rata Rp115,93 miliar," ujarnya.

Bahkan harga saham bank yang kehadirannya menjadi lokomotif ekonomi syariah nasional sejak Februari 2021 itu menyentuh harga tertinggi baru pada perdagangan Senin (12/2) di level Rp2.370. Nominal tersebut naik 0,42 persen dari penutupan perdagangan bursa saham pada hari sebelumnya di level Rp2.360.

Adapun sepanjang sesi perdagangan Senin (12/2), saham BRIS diperdagangkan pada rentang Rp2.330-Rp2.400 per lembar saham. Pada level harga tersebut, data RTI Business menunjukkan investor asing melakukan net buy Rp18,16 miliar. Karena hal tersebut kapitalisasi pasar atau market cap BRIS naik lagi menjadi Rp109,33 triliun.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185861//numi_center-R5dy_large.jpg
Pengalaman Hidup Sehat, Mudah dan Menyenangkan bersama Numi Center
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185848//menbud_fadli_zon_tinjau_pameran_perang_aceh_melawan_penjajah_belanda_1873_1903-ed37_large.jpeg
Menbud Tinjau Pameran Perang Aceh Melawan Penjajah Belanda 1873-1903, Ruang Edukasi Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/11/3185795//shopeepay_pesta_promo-cHSr_large.jpeg
Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo, Ada SPayLater Flash Sale Rp12 sampai Serba Seribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/391/3185784//soundrenaline_medan_onggooo-kXe4_large.jpeg
Soundrenaline Sana-Sini Medan: Rayakan Musik, Seni, dan Semangat Kolektif Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/1/3185719//menbud_buka_gayain_aceh_2025-9Ksd_large.jpeg
Menbud Buka Festival GAYAIN Aceh 2025, Rayakan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185661//menbud_fadli_zon_kuliah_umum_di_usk-IcCG_large.jpeg
Hadiri Kuliah Umum USK, Menbud Teguhkan Mahasiswa sebagai Agen Kebudayaan Digital
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement