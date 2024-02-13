Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ecocare Indo Pasifik (HYGN) Bakal Bagi-Bagi Dividen 30%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |11:11 WIB
Ecocare Indo Pasifik (HYGN) Bakal Bagi-Bagi Dividen 30%
IPO HYGN Bagi Dividen (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Ecocare Indo Pasifik Tbk (HYGN) berkomitmen untuk melakukan hubungan baik dengan investor.

Direktur Utama Ecocare Indo Pasifik Wincent Yunanda menyatakan, setelah resmi listing IPO hari ini, HYGN akan membagikan dividen ke investor sebesar-besarnya 30%.

"Kami berencana untuk melihat kondisi setelah IPO seperti apa, mungkin jika ada berkat lebih kita juga bisa melakukan pembagian dividen sebesar 30%," kata Wincent dalam Market Review IDX, Selasa (13/2/2024).

Hal itu karena, lanjut Wincent, HYGN juga harus balancing between pembagian ke investor dan juga pertumbuhan perseroan.

"Karena kita harus re-investasikan ke dalam unit-unit kami lagi untuk bertumbuh," ungkap Wincent.

