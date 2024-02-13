Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Uang Koin Rp500 Gambar Melati Punya Nilai Jual hingga Rp150 Juta

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |07:01 WIB
Ternyata Uang Koin Rp500 Gambar Melati Punya Nilai Jual hingga Rp150 Juta
Uang koin Rp500 Melati (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Uang koin Rp500 dengan gambar Melati sedang menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, uang koin ini termasuk dalam daftar uang langka yang banyak dicari oleh para kolektor.

Setelah dicabut oleh Bank Indonesia (BI), uang koin tersebut tidak lagi digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi justru menjadi incaran sebagai bahan koleksi.

Siapa sangka, uang koin Rp500 gambar Melati tersebut ternyata lebih mahal dibanding 5 Honda Forza terbaru. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai jual uang koin tersebut di beberapa toko online.

Berikut Okezone merangkum, ternyata uang koin Rp500 gambar Melati punya nilai jual hingga Rp150 juta. Selain itu, di beberapa toko online lainnya, harga uang koin tersebut mencapai Rp99,9 juta atau mendekati angka Rp100 juta.

Namun uang koin tersebut memiliki nilai atau harga jual per keping yang berbeda-beda. Terdapat toko online yang menjualnya dengan harga Rp5 ribu per keping, sementara ada juga yang menjualnya dengan harga Rp5 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183486/djp_akan_bisa_lihat_saldo_uang_digital-FM0m_large.jpg
DJP Bisa Intip Saldo Uang Digital Masyarakat Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176288/dapat_uang_rp1_juta-V8C2_large.jpeg
Panduan Mudah Dapatkan Uang Rp1 juta Sehari Tanpa Modal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3130066/dapat_uang-OmUx_large.jpeg
Berikut 5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130152/aplikasi_uang-q6Es_large.jpg
10 Cara Nonton YouTube Langsung Dapat uang Rp250.000 per Hari, Langsung Ditransfer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129546/uang-2qPA_large.jpg
5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari, Yuk Coba Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129545/mata_uang_di_indonesia-5Qlo_large.jpeg
Bukan Rp100.000, Inilah Nominal Rupiah Paling Tinggi yang Pernah Dicetak BI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement