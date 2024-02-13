Ternyata Uang Koin Rp500 Gambar Melati Punya Nilai Jual hingga Rp150 Juta

JAKARTA - Uang koin Rp500 dengan gambar Melati sedang menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, uang koin ini termasuk dalam daftar uang langka yang banyak dicari oleh para kolektor.

Setelah dicabut oleh Bank Indonesia (BI), uang koin tersebut tidak lagi digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi justru menjadi incaran sebagai bahan koleksi.

Siapa sangka, uang koin Rp500 gambar Melati tersebut ternyata lebih mahal dibanding 5 Honda Forza terbaru. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai jual uang koin tersebut di beberapa toko online.

Berikut Okezone merangkum, ternyata uang koin Rp500 gambar Melati punya nilai jual hingga Rp150 juta. Selain itu, di beberapa toko online lainnya, harga uang koin tersebut mencapai Rp99,9 juta atau mendekati angka Rp100 juta.

Namun uang koin tersebut memiliki nilai atau harga jual per keping yang berbeda-beda. Terdapat toko online yang menjualnya dengan harga Rp5 ribu per keping, sementara ada juga yang menjualnya dengan harga Rp5 juta.