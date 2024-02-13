526.887 Tiket Kereta Api Ludes Terjual Jelang Pencoblosan 14 Februari 2024

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melaporkan total tiket kereta api (KA) jarak jauh yang sudah terjual mencapai 526.887. Angka ini tercatat hingga Selasa (13/2/2024).

VP Public Relations KAI, Joni Martinus menyatakan, angka penjualan tiket setara dengan 54 persen dari okupansi tempat duduk yang disediakan selama periode pemilihan umum (pemilu) atau 12-18 Februari 2024. Adapun jumlah tempat duduk yang disediakan sebanyak 984.756.

“Tiket yang sudah terjual 526.887 atau okupansi 54 persen dari tempat duduk yang disediakan,” ujar Joni.

Jumlah tertinggi penjualan tiket pada periode Pemilu terjadi pada Senin, (12/2/2024) dengan jumlah 134.856 tiket.

KAI sebelumnya mencatat adanya peningkatan volume penumpang yang signifikan memasuki masa pemungutan suara di pemilu tahun ini.