Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

526.887 Tiket Kereta Api Ludes Terjual Jelang Pencoblosan 14 Februari 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |10:35 WIB
526.887 Tiket Kereta Api Ludes Terjual Jelang Pencoblosan 14 Februari 2024
Penumpang Kereta Api. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melaporkan total tiket kereta api (KA) jarak jauh yang sudah terjual mencapai 526.887. Angka ini tercatat hingga Selasa (13/2/2024).

VP Public Relations KAI, Joni Martinus menyatakan, angka penjualan tiket setara dengan 54 persen dari okupansi tempat duduk yang disediakan selama periode pemilihan umum (pemilu) atau 12-18 Februari 2024. Adapun jumlah tempat duduk yang disediakan sebanyak 984.756.

“Tiket yang sudah terjual 526.887 atau okupansi 54 persen dari tempat duduk yang disediakan,” ujar Joni.

Jumlah tertinggi penjualan tiket pada periode Pemilu terjadi pada Senin, (12/2/2024) dengan jumlah 134.856 tiket.

KAI sebelumnya mencatat adanya peningkatan volume penumpang yang signifikan memasuki masa pemungutan suara di pemilu tahun ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185664/diskon_tarif_kereta_api-HNel_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Kereta Ekonomi yang Dapat Diskon 30 Persen Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896/kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181284/presiden_prabowo-iCPO_large.jpg
Prabowo: Kereta Api Indonesia Tak Kalah dengan di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164187/kereta_api-e5Gn_large.jpg
Naik 8 Persen, KAI Raup Laba Rp1,18 Triliun pada Semester I-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement