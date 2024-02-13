Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Anggaran Pemilu Indonesia? Berikut Rinciannya

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |22:00 WIB
Berapa Anggaran Pemilu Indonesia? Berikut Rinciannya
Anggaran Pemilu Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa anggaran pemilu Indonesia? Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu sistem demokrasi Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin Indonesia selama lima tahun kedepan

Indonesia akan mengadakan puncak pesta demokrasi pada 14 Februari 2024 setelah melalui serangkaian tahapan mulai dari pencalonan, kampanye hingga hari pemungutan suara.

Berapa anggaran pemilu Indonesia? Banyak dipertanyakan oleh masyarakat lantaran anggaran yang digunakan jelas tidak sedikit bahkan terbilang fantastis.

Berapa anggaran pemilu Indonesia? Berdasarkan catatan Okezone, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran hingga Rp71,3 triliun untuk pemilu 2024.

Anggaran tersebut telah diberikan sejak sekitar 20 bulan sebelum Pemilu terselenggara.

Berapa anggaran pemilu Indonesia? Pemerintah menganggarkan Rp3,1 triliun pada 2022, kemudian bertambah menjadi Rp30,0 triliun pada 2023 kemudian naik lagi menjadi Rp38,2 triliun pada 2024.

Halaman:
1 2
