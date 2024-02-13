Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Dia Pemenang 9 Blok Tambang Emas, Batu Bara hingga Nikel

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |20:55 WIB
Ini Dia Pemenang 9 Blok Tambang Emas, Batu Bara hingga Nikel
Pemenang Blok Tambang. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menetapkan pemenang lelang sembilan blok Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batu Bara. WIUP yang dilelang mencakup komoditas emas, batu bara dan nikel.

"Penunjukan ini merupakan hasil lelang ulang WIUP mineral logam dan batubara Gelombang I Tahun 2023 dan lelang WIUP mineral logam dan batubara Gelombang II Tahun 2023," ucap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dalam keterangan resminya, Selasa (13/2/2024).

Adapun kesembilan blok itu di antaranya, Blok Brang Rea di Sumbawa Barat yang dimenangkan PT Tambang Sukses Sakti dengan nilai Kompensasi Data dan Informasi (KDI) sebesar Rp15 miliar untuk komoditas emas, kemudian Blok Semidang Lagan di Bengkulu Tengah yang dimenangkan PT Kharisma Raflesia Utama untuk komoditas batu bara dengan nilai KDI Rp8,18 miliar.

Lalu untuk Blok Nibung di Sumatera Selatan dengan komoditas batu bara berhasil dimenangkan PT Mustika Energi Lestari dengan nilai KDI Rp95,28 miliar. Sedangkan Blok Marimoi I di Halmahera Timur berhasil dimenangkan Antam untuk menggarap komoditas nikel.

Sementara untuk komoditas emas di Gunung Botak berhasil dimenangkan oleh PT Merdeka Tambang Jaya dengan nilai KDI Rp300 miliar, Blok Kaf di Halmahera Tengah oleh PT Mineral Jaya Molagina dengan KDI Rp700 miliar, serta Blok Merapi Barat di Sumatera Selatan dimenangkan oleh PT Merapi Energy Coal dengan nilai KDI Rp53 miliar.

"Untuk Blok Foli (nikel) di Halmahera Timur dimenangkan PT Wasile Jaya Lestari, Blok Lililef Sawai dimenangkan oleh Antam," ujarnya.

Halaman:
1 2
