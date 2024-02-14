Advertisement
HOT ISSUE

Erick Thohir Ingin Generasi Muda Jadi Direksi Anak Cucu BUMN

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |05:50 WIB
Erick Thohir Ingin Generasi Muda Jadi Direksi Anak Cucu BUMN
Erick Thohir Ingin Generasi Muda Jadi Direksi BUMN (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menginginkan generasi muda menjadi pemimpin di BUMN.

Saat ini target penciptaan kepemimpinan di BUMN telah terjadi.

Untuk pemimpin perempuan misalnya, sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

Selain itu, kata Erick, kepemimpinan anak muda di BUMN juga telah terjadi. Erick berkata, kepemimpinan anak muda di perusahaan BUMN telah mencapai 12% dari target 10% yang ditetapkan.

"Leadership yang kita harapkan sekarang sudah mulai terjadi. Kita bisa lihat kepemimpinan perempuan BUMN sudah mencapai 22%. Leadership sudah capai 12% yang targetnya 10%," kata Erick saat memberikan sambutan di PIM 3, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024) malam.

Kendati demikian, Erick mengaku ingin membuat kebijakan terbaru untuk memberi wadah anak muda bisa memimpin BUMN. Bahkan, kata Erick, anak muda harus bisa memimpin perusahaan anak-cucu BUMN.

"Supaya apa? policy target kepemimpinan muda yang 10% yang sekarang hanya di batasan holding, saya ingin ada roadmap ke depan bisa tembus di anak dan cucu BUMN harus bisa berhasil," tuturnya.

"Supaya apa? Ada keberlanjutan leadership ke depan. Di holding sudah berhasil, di anak dan cucu harus bisa berhasil. Ini yang saya harapkan," sambungnya.

