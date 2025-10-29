Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Timah (TINS) Rombak Direksi, Harry Budi Sidharta Jadi Wakil Direktur Utama

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |18:34 WIB
Timah (TINS) Rombak Direksi, Harry Budi Sidharta Jadi Wakil Direktur Utama
Timah (TINS) Rombak Direksi, Harry Budi Sidharta Jadi Wakil Direktur Utama (Foto: RUPS TImah)
A
A
A

JAKARTA - PT Timah Tbk (TINS) merombak susunan direksi. Keputusan ini disampaikan usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini.

Perseroan menyetujui perubahan susunan direksi, termasuk pengangkatan eks Direktur PGN Harry Budi Sidharta sebagai Wakil Direktur Utama TINS, dan eks Dirut Inalum Ilhamsyah Mahendra sebagai Direktur Produksi dan Komersial TINS.

Terdapat nama Handy Geniardi, seorang purnawirawan TNI AD yang menjabat sebagai Direktur Operasi TINS.

Sementara itu tak ada perubahan dalam kursi komisaris, mengingat perombakan telah dilakukan sejak TINS menggelar RUPSLB sebelumnya pada 2 Mei 2025.

Corporate Secretary PT Timah Rendi Kurniawan, mengatakan perubahan pengurus baru ini dapat memperkuat daya saing, hingga memperluas kontribusi bagi pembangunan ekonomi.

"Pergantian pengurus menjadi momentum penyegaran untuk terus memperkuat sinergitas di internal perusahaan," ujarnya di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Berikut susunan pengurus PT Timah Tbk hasil RUPSLB Oktober 2025:

 

Halaman:
1 2
