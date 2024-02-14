Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024, Pengusaha Harap Iklim Usaha Kondusif

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan harapan pemimpin hasil Pemilu 2024 supaya bisa menjaga iklim kondusif pengusaha sehingga bisa berkontribusi dengan baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Jadi, transisi kepemimpinan setiap lima tahun itu kan biasa sudah kita lakukan, cuma jangan mengganggu iklim kondusif yang ada, dan itu yang paling penting sih,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, dikutip dari Antara, Rabu (14/2/2024).

Menurut dia, transisi kepemimpinan setiap lima tahun merupakan hal biasa yang dilakukan, namun yang paling penting adalah menjaga iklim kondusif bagi pengusaha.

Shinta juga menekankan pentingnya agar Pemilu berjalan lancar, damai, dan jujur tanpa adanya kerusuhan yang dapat mengganggu stabilitas juga harus dilakukan oleh semua pihak

Dia juga berharap agar pemilu dapat dijaga dengan baik untuk menghindari kecurangan serta menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu melaksanakan Pemilu yang demokratis dan jujur.

Shinta mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diperlukan kepada semua calon presiden melalui "good mart" perekonomian yang berisi masukan sektoral dan lintas sektor yang diperlukan oleh pengusaha.

Shinta juga menyebut bahwa telah dilakukan dialog dengan para calon presiden dan tim ekonomi mereka sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat diadopsi ke dalam program ekonomi para pemimpin bangsa periode 2024-2029.

“Sehingga mereka (Presiden terpilih) tidak perlu memulai dari awal. Jadi kami yang tahu seperti apa di lapangan kondisinya, makanya dari pengusaha (Apindo), dari APPBI) menyampaikan kepada semuanya calon pemimpin,” ujar Shinta.