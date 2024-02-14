Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

So Sweet, Sri Mulyani Bagikan Momen Bersama Suami di Pohon Jodoh Kebun Raya Bogor

Meliana Tesa , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |20:03 WIB
So Sweet, Sri Mulyani Bagikan Momen Bersama Suami di Pohon Jodoh Kebun Raya Bogor
Sri Mulyani berpose di pohon jodoh (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen kebahagiaannya bersama suami tercinta dengan mengunjungi Kebun Raya Bogor. Di sana terdapat sepasang pohon yang ditanam berdampingan.

Di momen hari kasih sayang ini, Sri Mulyani membagikan momen kebersamaan dengan suaminya melalui postingan di Instagram @smindrawati. Sri Mulyani yang berpakaian couple dengan suaminya tampak bahagia menikmati momen tersebut.

Mengunjungi Kebun Raya Bogor, Sri Mulyani memberitahukan bahwa di sana terdapat pohon jodoh yang ditanam secara berdampingan pada 1866. Melalui foto-foto yang dibagikan Sri Mulyani, memang terlihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan terlihat bahwa pohon-pohon tersebut berhimpitan satu sama lain.

“Pohon yang satu merupakan jenis dari pohon Meranti Tembaga (Shorea leprosula Miq), sedangkan pohon yang ada di sebelahnya adalah jenis dari pohon Ara Ratu (Ficus albipila (Miq.) King),” tulis keterangan instagramnya, pada Rabu (14/2/2024).

Mengutip pada laman resmi kebunrayabogor.id, pohon yang berbeda jenis tersebut karena memiliki perawakan yang mirip satu sama lain, maka masyarakat sekitar menyebut pohon ini sebagai “Pohon Jodoh”. Kedua pohon ini merupakan jenis pohon yang yang sudah langka di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement