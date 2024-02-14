So Sweet, Sri Mulyani Bagikan Momen Bersama Suami di Pohon Jodoh Kebun Raya Bogor

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen kebahagiaannya bersama suami tercinta dengan mengunjungi Kebun Raya Bogor. Di sana terdapat sepasang pohon yang ditanam berdampingan.

Di momen hari kasih sayang ini, Sri Mulyani membagikan momen kebersamaan dengan suaminya melalui postingan di Instagram @smindrawati. Sri Mulyani yang berpakaian couple dengan suaminya tampak bahagia menikmati momen tersebut.

Mengunjungi Kebun Raya Bogor, Sri Mulyani memberitahukan bahwa di sana terdapat pohon jodoh yang ditanam secara berdampingan pada 1866. Melalui foto-foto yang dibagikan Sri Mulyani, memang terlihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan terlihat bahwa pohon-pohon tersebut berhimpitan satu sama lain.

“Pohon yang satu merupakan jenis dari pohon Meranti Tembaga (Shorea leprosula Miq), sedangkan pohon yang ada di sebelahnya adalah jenis dari pohon Ara Ratu (Ficus albipila (Miq.) King),” tulis keterangan instagramnya, pada Rabu (14/2/2024).

Mengutip pada laman resmi kebunrayabogor.id, pohon yang berbeda jenis tersebut karena memiliki perawakan yang mirip satu sama lain, maka masyarakat sekitar menyebut pohon ini sebagai “Pohon Jodoh”. Kedua pohon ini merupakan jenis pohon yang yang sudah langka di Indonesia.